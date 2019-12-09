За три дня в Калининградской области задержали свыше 20 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы по воскресенье в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 21 пьяного водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Всем «выпивохам» грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU