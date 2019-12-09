За три дня в Калининградской области задержали свыше 20 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-09T10:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

С пятницы по воскресенье в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 21 пьяного водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Всем «выпивохам» грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU