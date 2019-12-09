ГИБДД объявила в розыск водителя, задавившего пешехода на дороге «Родники-Курган»
От полученных ранений 33-летний мужчина скончался на месте аварии
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье вечером в Гурьевском районе сбили насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 19:30 на 9-м километре автодороги «Родники-Курган». Неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных ранений 33-летний мужчина скончался на месте аварии.
ГИБДД обращается к очевидцам происшествия: если вам известна информация об обстоятельствах ДТП или водителе, совершившим наезд, просьба позвонить в дежурную часть УГИБДД по телефону 8(4012)552811.
ИСТОЧНИК KP.RU