ГИБДД объявила в розыск водителя, задавившего пешехода на дороге «Родники-Курган»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-09T11:01:02+03:00

От полученных ранений 33-летний мужчина скончался на месте аварии

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В воскресенье вечером в Гурьевском районе сбили насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 19:30 на 9-м километре автодороги «Родники-Курган». Неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных ранений 33-летний мужчина скончался на месте аварии.

ГИБДД обращается к очевидцам происшествия: если вам известна информация об обстоятельствах ДТП или водителе, совершившим наезд, просьба позвонить в дежурную часть УГИБДД по телефону 8(4012)552811.

ИСТОЧНИК KP.RU