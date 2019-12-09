Мэрия Калининграда: Добраться до стадиона на игры «Балтики» можно будет на маршрутке
В 2020 году в Калининграде изменят схему движения общественного транспорта с возможностью заезда к стадиону на острове. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В первом квартале 2020 года на остров Октябрьский планируется запустить общественный транспорт. Добираться на игры «Балтики» можно будет и на маршрутке», - отметили в мэрии.
По данным городских властей, активное освоение территории и ее вовлечение в экономику города формирует устойчивый пассажиропоток в этом микрорайоне.
«Специалистами администрации подготовлены предложения по внесению изменений в схему движения общественного транспорта для включения в новую городскую маршрутную сеть», - добавили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU