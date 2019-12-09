Мэрия Калининграда: Добраться до стадиона на игры «Балтики» можно будет на маршрутке

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-09T12:31:36+03:00

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В 2020 году в Калининграде изменят схему движения общественного транспорта с возможностью заезда к стадиону на острове. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В первом квартале 2020 года на остров Октябрьский планируется запустить общественный транспорт. Добираться на игры «Балтики» можно будет и на маршрутке», - отметили в мэрии.

По данным городских властей, активное освоение территории и ее вовлечение в экономику города формирует устойчивый пассажиропоток в этом микрорайоне.

«Специалистами администрации подготовлены предложения по внесению изменений в схему движения общественного транспорта для включения в новую городскую маршрутную сеть», - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU