СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-09T13:18:10+03:00

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В Калининграде кондуктор автобуса получила травмы в результате резкого торможения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на Советском проспекте в начале десятого утра. Водитель автобуса МАЗ при возникновении опасности применил резкое торможение и допустил падение в салоне кондуктора.

Пострадавшая получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU