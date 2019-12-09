В Калининграде кондуктор автобуса получила травмы в результате резкого торможения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде кондуктор автобуса получила травмы в результате резкого торможения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на Советском проспекте в начале десятого утра. Водитель автобуса МАЗ при возникновении опасности применил резкое торможение и допустил падение в салоне кондуктора.
Пострадавшая получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU