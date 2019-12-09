2019-12-09T14:02:05+03:00
Происшествия

Житель Черняховска избил подростка клюшкой для гольфа

Ему не понравилось, что малолетки облюбовали детскую площадку во дворе его дома
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске, неофициально именуемом "криминальной столицей Калининградской области", произошла очередная драка, окончившаяся крайне неприятными последствиями, как минимум, для одного из ее участников.

Компания подростков облюбовала детскую площадку во дворе одного из домов по улице Театральной. 29-летнему мужчине это решительно не понравилось и после бесполезных увещеваний убираться подобру поздорову черняховец достал из багажника клюшку для игры в гольф и бросился с ней на подростков. Выбрал себе жертву и начал яростно наносить удары. На помощь другу подоспели остальные подростки и даже прохожие. Бешеного "гольфиста" удалось оттащить, а пострадавшему вызвали "Скорую помощь".

- 17-летний парень был доставлен в местную больницу с переломом ребра и повреждением глаза. Полученные телесные повреждения медики расценили как средней тяжести вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Вскоре мужчину задержали. Как сообщили в полиции, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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