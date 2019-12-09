За 11 месяцев в Калининграде построили 64 многоэтажки на 5,9 тыс квартир

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-09T16:22:09+03:00

Общая площадь построенного за 11 месяцев жилья составила 371,7 тысяч квадратных метров

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С января по ноябрь в Калининграде ввели в эксплуатацию 64 многоквартирных дома на 5 тыс. 894 квартиры. Также было построено 246 частных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая площадь построенного за 11 месяцев жилья составила 371,7 тысяч квадратных метров.

Больше всего жилья построили в Ленинградском районе Калининграда – свыше 167 тысяч «квадратов», это более 50 процентов от общего объема жилищного строительства.

В Московском районе сдано 88, 8 тысяч «квадратов», в Центральном - 75,3 тыс кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU