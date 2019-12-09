2019-12-09T16:40:51+03:00
Общество

В Калининграде установят 20 новых щитов для расклейки объявлений

Виктор Сергеев
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В 2020 году в Калининграде установят 20 новых информационных щитов для расклейки объявлений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Где установят щиты:

пр. Мира (ориентир «Областная научная библиотека»),

ул. Театральная (ориентиры дом № 42, Правительство Калининградской области),

пр. Московский (напротив ТЦ «Квартал», «Закхаймские ворота»,

лицей № 23, в районе домов № 12, № 133 а-б),

пр. Советский (в районе домов № 24, №13),

ул. Автомобильная (ориентир ТЦ «Семья»),

ул. Октябрьская (ориентир ТЦ «Виктория»),

ул. П. Морозова, ул. Фрунзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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