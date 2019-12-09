2019-12-09T17:09:28+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, когда восстановят движение транспорта под эстакадным мостом

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в заключительную стадию входят работы по ремонту пролета эстакадного моста. Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик уже восстановил прочность балок моста и подготовил металлоконструкции и элементы для крепления главных деталей ремонта. Эти обработанные защитным составом и помещённые в кожухи тросы станут наружной арматурой отремонтированного пролёта.

«На этой неделе каждый из двенадцати тросов заведут в отверстия поперечных балок, закрепят, и затем в несколько приёмов начнут натягивать специальным домкратом с усилием в 16 тонн. Тросы «в натяг» восстановят несущую способность пролёта, даже слегка приподняв его», - рассказали в мэрии Калининграда.

После этого будет возобновлено движение транспорта, в том числе общественного, на Московском проспекте по прежней схеме, а с проезжей части самого эстакадного моста уберут бетонные блоки, которыми до ремонта огородили потенциально небезопасный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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