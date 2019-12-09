В Полесском районе задержали браконьера с тушей косули

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-09T17:39:32+03:00

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В Полесском районе полицейские задержали браконьера. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в районе поселка Новосельское. Участковые задержали 55-летнего охотника с тушей косули. При этом, никаких разрешительных документов у него не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет

ИСТОЧНИК KP.RU