В Полесском районе задержали браконьера с тушей косули
По данному факту возбуждено уголовное дело
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В Полесском районе полицейские задержали браконьера. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в районе поселка Новосельское. Участковые задержали 55-летнего охотника с тушей косули. При этом, никаких разрешительных документов у него не оказалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет
ИСТОЧНИК KP.RU