В Калининграде сотрудница банка незаконно раскрыла информацию о счетах

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-09T17:40:44+03:00

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В Калининграде полицейские завели уголовное дело на сотрудницу одного из отделений банка. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 43-летняя менеджер по просьбе своей знакомой передала ей для использования в судебных тяжбах конфиденциальную информацию об открытых в банке счетах и находящихся на них денежных средствах, принадлежащих местному жителю.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ленинградскому району при содействии службы безопасности банка установили источник утечки конфиденциальной информации. На менеджера завели уголовное дело по статье «Разглашение банковской тайны лицом, которому она была доверена по работе».

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU