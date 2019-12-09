В Калининградской области по цене двух квартир продают средневековый замок с мировым именем
Правительство Калининградской области предприняло вторую попытку продать с молотка орденский замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Как говорится на портале правовой информации, тевтонская твердыня снова выставлена на торги и начальная цена составляет сейчас 6,3 млн рублей. Ранее замок пытались продать за 9,7 миллиона, однако покупателей не нашлось.
Вместе с замком, являющимся памятником истории и культуры, на торги выставлен и земельный участок площадью 45 800 квадратных метров. По условиям торгов, покупатель замка будет обязан обеспечить физическую сохранность объекта культурного наследия и обеспечивать неизменность внешнего облика. В случае необходимость новый владелец также будет обязан организовывать и финансировать спасательные работы на объекте.
Замок Прейсиш-Эйлау основан тевтонскими рыцарями в начале XIV века. Получил мировую известность, благодаря крупному сражению, состоявшемуся у его стен в 1807 году между Великой армией Наполеона и русско-прусским войском.
Средневековая крепость значительно пострадала в постсоветский период, крыша замка неоднократно горела. В 2007 году Прейсиш-Эйлау получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
ИСТОЧНИК KP.RU