В Калининграде на неделю ликвидировали девять свалок

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-09T18:51:15+03:00

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В Калининграде в течение недели ликвидировали несанкционированные свалки по девяти адресам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники «Чистоты» собрали и вывезли 31 тонну мусора и около 100 кг покрышек с ул. Лужская, 12, ул. Б. Окружная (ориентир СНТ «Чайка»), ул. Менделеева, 16, ул. Лесопарковая, 49А, ул. Серпуховская, 23, ул. Маяковского, 19, ул. Балтийское шоссе, ул. Севастьянова, ул. Карла Маркса, 10.

Всего с начала 2019 года c несанкционированных свалок было вывезено в общей сложности 3722 тонны отходов, более 93 тонн покрышек.

Кроме уборки улично-дорожной сети, сотрудники МБУ «Чистота» заняты на уборке мест несанкционированной торговли. В рамках ежедневной уборки дорог и тротуаров в ночное время с городских территорий вывозят оставленные торговцами лотки, ящики, доски. В течение недели с таких место вывезли около 4 тонн отходов от объектов несанкционированной торговли, за последние полгода – почти 75 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU