В ГИБДД сообщили, где установят фоторадары на этой неделе

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-09T19:11:41+03:00

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В региональном управлении ГИБДД сообщили места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 10 по 16 декабря передвижные фоторадары будут установлены на следующих участках дорог:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

5. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

7. На 36 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

9. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

ИСТОЧНИК KP.RU