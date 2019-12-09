В Гурьевске утром сбили перебегавшего дорогу 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 19:11 2019-12-09T19:12:07+03:00

Ребенок получил травмы и был госпитализирован

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Утром в понедельник, 9 декабря, в Гурьевске под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Заречной. В районе дома №32А водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода в непосредственной близости от автомобиля.

В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU