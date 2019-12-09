2019-12-09T19:12:07+03:00
Происшествия

В Гурьевске утром сбили перебегавшего дорогу 8-летнего мальчика

Ребенок получил травмы и был госпитализирован
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 9 декабря, в Гурьевске под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Заречной. В районе дома №32А водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода в непосредственной близости от автомобиля.

В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске учитель украл из школы шесть ноутбуков
На фасаде аэропорта Храброво появился громадный портрет императрицы Елизаветы Петровны
В ГИБДД сообщили, где установят фоторадары на этой неделе
В Калининграде на неделю ликвидировали девять свалок
В Калининградской области по цене двух квартир продают средневековый замок с мировым именем
В Калининграде сотрудница банка незаконно раскрыла информацию о счетах
В Полесском районе задержали браконьера с тушей косули
В мэрии Калининграда сообщили, когда восстановят движение транспорта под эстакадным мостом
В Калининграде установят 20 новых щитов для расклейки объявлений
За 11 месяцев в Калининграде построили 64 многоэтажки на 5,9 тыс квартир
Житель Черняховска избил подростка клюшкой для гольфа
В Калининграде кондуктор автобуса получила травмы в результате резкого торможения
Мэрия Калининграда: Добраться до стадиона на игры «Балтики» можно будет на маршрутке
ГИБДД объявила в розыск водителя, задавившего пешехода на дороге «Родники-Курган»