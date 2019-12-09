В Советске учитель украл из школы шесть ноутбуков
В Совестке полицейские раскрыли кражу компьютеров из местной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
46-летний уже бывший учитель пристрастился к игре на электронной бирже, однако выгодным для него это занятие так и не стало. Поэтому для продолжения биржевой игры, он решился на кражу школьного имущества.
В течение трех месяцев он вынес из школы шесть ноутбуков, часть из которых сдал в ломбард, а часть – продал. Ущерб составил 60 000 рублей. Когда недостача техники вскрылась, мужчину уволили.
Теперь на горе-педагога завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU