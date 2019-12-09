2019-12-09T19:13:12+03:00
Общество

В Советске учитель украл из школы шесть ноутбуков

Педагог пристрастился к игре на электронной бирже, однако выгодным для него это занятие так и не стало
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Совестке полицейские раскрыли кражу компьютеров из местной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

46-летний уже бывший учитель пристрастился к игре на электронной бирже, однако выгодным для него это занятие так и не стало. Поэтому для продолжения биржевой игры, он решился на кражу школьного имущества.

В течение трех месяцев он вынес из школы шесть ноутбуков, часть из которых сдал в ломбард, а часть – продал. Ущерб составил 60 000 рублей. Когда недостача техники вскрылась, мужчину уволили.

Теперь на горе-педагога завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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