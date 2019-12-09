2019-12-09T22:24:50+03:00
Спорт

Несмотря на санкции WADA, Калининград надеется принять чемпионат мира по волейболу

У России есть 21 день, чтобы обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства
Кирилл Алексеев
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Наталья Ищенко.Наталья Ищенко.Фото: Александр КАТЕРУША
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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко выразила надежду, что несмотря на санкции ВАДА в отношении России, Калининград примет матчи чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году. Об этом министр сообщила в понедельник журналистам.

- На сегодняшний день мы рассчитываем, что в Калининграде пройдут крупные международные старты и самым, наверное, крупным является чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Мы очень верим, что все-таки эти соревнования будут именно в России, именно у нас в области, - цитирует Наталью Ищенко агентство ТАСС.

По словам Ищенко, у России есть 21 день, чтобы обжаловать решение ВАДА.

Напомним, в понедельник Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира, на ближайшие четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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