Список резидентов калининградского офшора пополнился двумя международными компаниями

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-10T10:23:06+03:00

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В реестр резидентов специального административного района (САР) на Октябрьском острове в Калининграде включены еще две компании - "Гершвин" и "Активиум". Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

- Таким образом, на сегодняшний день в специальном административном районе зарегистрировано 14 международных компаний, - отметил Толмачев.

Он добавил, что основными требованиями к иностранным компаниям, планирующим регистрацию в САР, являются осуществление хозяйственной деятельности на территории нескольких государств, в том числе в России, а также обязательство осуществить инвестиции в размере не менее 50 млн рублей в течение полугода с момента регистрации.

По данным СМИ, холдинги "Гершвин" и "Активиум" имеют отношение к корпорации "Русал" Олега Дерипаски.

Напомним, что 3 августа 2018 года президент России Владимир Путин подписан пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского (Калининградская область) и территории острова Русского (Приморский край). К резидентам САР ограниченно применяются требования законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, также резиденты САР имеют ряд налоговых преференций.

ИСТОЧНИК KP.RU