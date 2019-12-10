В эко-питомнике под Зеленоградском к марту вырастят 700 тысяч кедров
Под Зеленоградском продолжается развиваться кедровый питомник, который основал переехавший к нам житель Дальнего Востока Иван Санжаров.
Сейчас там готовятся к выращиванию саженцев кедра в сезон 2020 года. Как сообщает администрация Зеленоградска, для этого уже закупили 1500 кг семян сибирского кедра, из которых 200 кг отправлены в филиалы в Башкирский кедровый питомник и 30 кг в Ленинградский кедровый питомник.
«В Зеленоградском кедровом питомнике приняли решение вырастить в теплице с декабря 2019 по март 2020 года от 500 до 700 тысяч кедров», - говорится в сообщении.
Мешки с семенами.Фото: Администрация Зеленоградска
С конца ноября мешки с семенами сибирского кедра лежали в пруду для накопления влаги, что, как уверяют специалисты, ускорит прорастание семян.
1 декабря мешки с семенами перенесли в теплицу для ускорения прорастания. Ориентировочно к 15 декабря эти семена начнут прорастать.
ИСТОЧНИК KP.RU