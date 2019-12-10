2019-12-10T10:45:15+03:00
Общество

Калининград вошел в топ регионов для оздоровительного отдыха на Новый год

Виктор Сергеев
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Сервис бронирования путевок Санатории-России.рф составил рейтинг городов и регионов России для оздоровительного отдыха в новогодние праздники 2019-2020 гг. Рейтинг представлен по результатам анализа броней путевок в санатории для отдыха с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

На Северо-Западе РФ чаще всего выбирают новогодний отдых в санаториях Калининградской области.

В первую тройку курортов России для новогоднего отдыха-2020 в санаториях вошли Сочи в Краснодарском крае, Кисловодск в Ставрополье и Ялта в Крыму.

В Калининградской области на новогоднее проживание, питание и лечение в санаториях потратят, в среднем, 2800 рублей в день, в Крыму - 3090 рублей, в Кисловодске - 3215 рублей, в Сочи - 3480 рублей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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