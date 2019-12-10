В Правдинске сбили пешехода, водитель скрылся с места ДТП
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинске под колеса автомобиля попал 46-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице 28-й Армии. В районе дома №18 неустановленный автомобиль сбил мужчину, который шел по краю проезжей части.
После наезда пешеход получил телесные повреждения, водитель скрылся. ГИБДД просит очевидцев наезда позвонить в дежурную часть по телефону 8(4012)552811.
ИСТОЧНИК KP.RU