В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник не света и воды
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник, 10 декабря, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 17 часов света не будет на ул. Судостроительной, 101-127 и 102-114; а также на 2-й Судостроительной улице - с 3-19 и 2-20.
До 13 часов не будет холодной воды на ул. Малая Лесная, 16, до 15 часов – на ул. Малая Лесная, 22.
До 5 часов утра среды воды не будет на ул. Гайдара, 120 и пр-т Победы, 137.
До 20 часов без воды останутся дома №17, 58-76 «б» на улице Черняховского.
ИСТОЧНИК KP.RU