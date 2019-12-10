ГИБДД: В авариях с участием маршруток в Калининградской области пострадали 43 человека

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-10T12:52:17+03:00

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В Калининградской области с начала года зарегистрировано 26 ДТП с участием маршрутных такси. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» рассказал госинспектор технадзора регионального управления ГИБДД Павел Блинцов.

«В этих авариях 43 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб», - сказал представитель ГИБДД. При этом, он не стал говорить об обстоятельства смертельного ДТП, так как это «конфиденциальная информация».

По словам Павла Блинцова, основными причинами аварий с участием маршруток является нарушение очередности проезда. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество аварий с участием маршрутных такси в регионе увеличилось – в прошлом году в Калининградской области зарегистрировано 21 подобное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU