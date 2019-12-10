По делу о хищении миллиардов при строительстве порта в Пионерском задержан четвертый подозреваемый

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-10T13:10:09+03:00

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В Пионерском задержан четвертый подозреваемый в хищении денег при строительстве морского пассажирского терминала. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Задержан бывший первый заместитель гендиректора ООО «Больверк». Ранее были задержанным нынешний и бывший гендиректоры, а также заместитель генерального директора.

Как ранее писала «Комсомолка», в декабре 2017 года Росморпорт заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с ООО «Больверк». Компания получила аванс на общую сумму 3,6 млрд рублей, при этом, выполнила работ только на 2 млрд рублей.

Как установило следствие, оставшиеся 1,6 млрд рублей бизнесмены перевели на счета фирм-«однодневок» в Самарской области, причем, некоторые из этих фирм являются, по предварительным данным, площадками для обналичивания.

ИСТОЧНИК KP.RU