Калининградец украл из съемной квартиры ценную икону

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-10T13:51:53+03:00

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В Калининграде полиция раскрыла кражу из сдаваемой в наем квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

20-летний калининградец сдал в аренду квартиру на улице Беговой и свой очередной визит обнаружил пропажу иконы с образом Николая Чудотворца и наручных часов известной фирмы.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска установили, что вор взломал замок на межкомнатной двери и так проник в комнату владельца квартиры.

Оставленные на месте кражи отпечатки полностью совпали с «пальчиками» бывшего квартиранта. Полицейские задержали 21-летнего мужчину и изъяли икону.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU