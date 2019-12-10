Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-10T14:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнование в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«От имени правительства Калининградской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович – профессионал высочайшего уровня, опытный управленец, человек, который много сделал и для Москвы, и для государства», - сказал Антон Алиханов.

Глава региона напомнил, что последние годы Юрий Лужков связал свою жизнь с агропромышленным комплексом Калининградской области, уделял внимание вопросам развития региона, делился своим огромным профессиональным, жизненным опытом.

«У нас с ним были большие планы, у него были интересные идеи в сельхозпереработке. Мы надеемся, что предприятие, которое он создал в Озерском городком округе, продолжит развитие. Его уход из жизни – это утрата не только для нашего региона, для всей страны. Искренне разделяю горе, постигшее семью», – говорится в обращении Антона Алиханова.

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU