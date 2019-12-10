На границе у калининградцев отобрали 160 кг польских и литовских продуктов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-10T14:35:17+03:00

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Россельхознадзор продолжает жестко пресекать незаконный ввоз в Калининградскую область продуктов из Польши и Литвы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение недели в пунктах пропуска у путешественников было обнаружено и изъято 160,9 килограммов молочной и мясной продукции

«Продукция возвращена в Польшу, Литву. Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения на ввоз», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU