Андрей Кропоткин – о Юрии Лужкове: Ему в Калининградской области очень нравилось

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-10T14:50:14+03:00

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На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Последние несколько лет он занимался в Калининградской области сельским хозяйством.

- Юрий Лужков был человеком знаковым для всей России. Первый народный мэр столицы, который был градоначальником долгое время. А после Москвы переехать в Калининградскую область и заняться сельским хозяйством – это было немножко даже странно, - говорит председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин. - Для нас большая честь, что человек с таким громким именем переехал сюда. Самое главное – ему у нас очень нравилось. Он выращивал гречку, мед собирал…

Андрей Кропоткин вспомнил, как еще в бытность мэра столицы Юрий Михайлович приезжал в Калининград на вручение ключей новоселам домов на улице Артиллерийской, построенных для уволенных в запас военнослужащих. Правительство Москвы выделило на то строительство 300 млн рублей.

- Он во всем разбирался, в том числе и в строительстве. Он был настоящим хозяйственником. Запомню его только как профессионала с большой буквы, - заключил Андрей Кропоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU