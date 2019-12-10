Железнодорожный переезд на улице Камской в Калининграде перекроют из-за ремонта
В пресс-службе Калининградской железной дороги сообщили, что во вторник на улице камской в Калининграде начались работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда, в ходе которых заменят устройства заграждения переезда.
- Согласно графику, работы на переезде продлятся до конца текущей недели без перерывов в движении железнодорожного и автомобильного транспорта, - отметили в пресс-службе. - Тем не менее, в процессе ремонта возможно временное частичное перекрытие дороги с организацией пропуска автотранспорта по одной из полос движения.
В пресс-службе КЖД обратились к автомобилистам с просьбой планировать свои поездки с учетом этой информации.
Кстати, до конца года аналогичные ремонтные работы запланированы еще на двух железнодорожных переездах - в Советске и Знаменске.
- О времени их проведения будет сообщено дополнительно, - добавили в КЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU