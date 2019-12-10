2019-12-10T14:55:45+03:00
Общество

Железнодорожный переезд на улице Камской в Калининграде перекроют из-за ремонта

Работы продлятся до конца недели
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В пресс-службе Калининградской железной дороги сообщили, что во вторник на улице камской в Калининграде начались работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда, в ходе которых заменят устройства заграждения переезда.

- Согласно графику, работы на переезде продлятся до конца текущей недели без перерывов в движении железнодорожного и автомобильного транспорта, - отметили в пресс-службе. - Тем не менее, в процессе ремонта возможно временное частичное перекрытие дороги с организацией пропуска автотранспорта по одной из полос движения.

В пресс-службе КЖД обратились к автомобилистам с просьбой планировать свои поездки с учетом этой информации.

Кстати, до конца года аналогичные ремонтные работы запланированы еще на двух железнодорожных переездах - в Советске и Знаменске.

- О времени их проведения будет сообщено дополнительно, - добавили в КЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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