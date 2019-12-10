В Калининградской области введут выплату в 300 тысяч при рождении первого ребенка

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-10T17:00:19+03:00

Деньги смогут получить женщины, родившие во время или в течение трех лет после окончания обучения в колледже или университете

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С 1 января 2020 года в Калининградской области вводится новая выплата при рождении первого ребенка. Соответствующий проект постановления был рассмотрен на заседании регионального правительства во вторник, 10 декабря.

Выплату в размере 300 тысяч рублей смогут получить женщины, родившие первого ребенка во время или в течение трех лет после окончания обучения в государственных образовательных организациях по программам среднего профессионального или высшего образования. На эти цели в 2020 году предусмотрено более 200 млн рублей.

Эти деньги молодые семьи могут полностью или частично направить на улучшение жилищных условий на территории области, в том числе на ремонт жилья. Также их можно потратить на приобретение товаров детского ассортимента и предметов длительного пользования, включая покупку автомобиля, или оплату обследования, лечения ребенка, матери по рекомендации государственной медицинской организации.

«Право на распоряжение выплатой наступает в течение шести месяцев со дня окончания вуза или колледжа, в случае если ребенок родился во время обучения, или в течение года со дня рождения ребенка, если он появился на свет после окончания учебы», - отметила министр по социальной политике Анжелика Майстер.

Предполагается, что действие меры продлится до 2022 года включительно. Однако Майстер не исключила, что в случае положительного эффекта, срок действия новой выплаты будет продлен.

ИСТОЧНИК KP.RU