2019-12-10T16:19:19+03:00
Общество

В Калининградской области «черного лесоруба» придавило спиленным деревом

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В полицию Озерского района позвонил местный житель и рассказал, что на дороге около поселка Ново-Гурьевское лежит тело человека.

На место сразу же выехали полицейские и скорая помощь. Прибывшие полицейские установили, что пострадавший незаконно пилил придорожные деревья. Во время падения одного из них, ветка ударила злоумышленника по голове и он потерял сознание.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 33-летний местный житель успел спилить четыре клена. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», а это до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде сотрудники Росгвардии скрывали доходы от продажи машин
Пьяная калининградка жестоко избила до смерти знакомого
Дмитрий Медведев: АВТОТОР многое делает для повышения конкурентоспособности российской автомобильной промышленности
В области приезжим врачам, учителям и соцработникам оплатят до 70% стоимости жилья
В Калининграде собирают корм для собак из приюта
В Калининградской области введут выплату в 300 тысяч при рождении первого ребенка
Железнодорожный переезд на улице Камской в Калининграде перекроют из-за ремонта
Андрей Кропоткин – о Юрии Лужкове: Ему в Калининградской области очень нравилось
На границе у калининградцев отобрали 160 кг польских и литовских продуктов
С начала года в области за управление неисправными автобусами оштрафовали 500 водителей
Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова
Калининградец украл из съемной квартиры ценную икону
По делу о хищении миллиардов при строительстве порта в Пионерском задержан четвертый подозреваемый
ГИБДД: В авариях с участием маршруток в Калининградской области пострадали 43 человека
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник не света и воды
В Правдинске сбили пешехода, водитель скрылся с места ДТП
Калининград вошел в топ регионов для оздоровительного отдыха на Новый год
В Озерске предпринимателям предлагают скинуться на украшение города к Новому году