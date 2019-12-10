В Калининградской области «черного лесоруба» придавило спиленным деревом

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-10T16:19:19+03:00

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В полицию Озерского района позвонил местный житель и рассказал, что на дороге около поселка Ново-Гурьевское лежит тело человека.

На место сразу же выехали полицейские и скорая помощь. Прибывшие полицейские установили, что пострадавший незаконно пилил придорожные деревья. Во время падения одного из них, ветка ударила злоумышленника по голове и он потерял сознание.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 33-летний местный житель успел спилить четыре клена. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», а это до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU