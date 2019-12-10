В Калининграде собирают корм для собак из приюта
В Калининграде стартовала благотворительная акция по сбору корма для бездомных собак из приюта организации «Право на жизнь». Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта, студенты которого и организовали сбор, в акции могут участвовать все желающие.
«В настоящий момент в приюте обитает более 200 собак, которым необходимо 70 кг корма ежедневно. Мы с радостью ждем всех неравнодушных!», - говорится в сообщении.
Отмечается, что корпусах БФУ расставлены коробки для корма. Опустить еду для животных можно в корпусе на ул. Чернышевского, ул. Невского, ул. Университетская и других местах.
Акция продлится до 15 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU