2019-12-10T16:45:47+03:00
Дом. Семья

В Калининграде собирают корм для собак из приюта

Волонтерская акция продлится до 15 декабря
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде стартовала благотворительная акция по сбору корма для бездомных собак из приюта организации «Право на жизнь». Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта, студенты которого и организовали сбор, в акции могут участвовать все желающие.

«В настоящий момент в приюте обитает более 200 собак, которым необходимо 70 кг корма ежедневно. Мы с радостью ждем всех неравнодушных!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпусах БФУ расставлены коробки для корма. Опустить еду для животных можно в корпусе на ул. Чернышевского, ул. Невского, ул. Университетская и других местах.

Акция продлится до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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