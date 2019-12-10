В области приезжим врачам, учителям и соцработникам оплатят до 70% стоимости жилья

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-10T17:23:12+03:00

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В Калининградской области приезжим специалистам социальной сферы просубсидируют покупку жилья. Об этом на заседании регионального правительства сообщил вице-премьер Илья Баринов.

По его словам, субсидию на покупку жилья смогут получить приезжие специалисты в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания и культуры. Им оплатят до 70% от фактической стоимости жилья, но не более чем 2,5 млн рублей.

Илья Баринов отметил, что есть два варианта реализации этой меры поддержки. Либо выплата производится единовременно, либо ежемесячно в размере до 70 % платежа, вносимого в рамках ипотеки.

Список муниципалитетов, при трудоустройстве в учреждения которых специалисты приобретут право на получение этих выплат, будет определен исходя из фактически сложившегося кадрового дефицита. Кроме этого, «цельная»субсидия будет выделяться при определенных обязательствах со стороны приезжего специалиста. В частности, он должен будет проработать десять лет на своем месте. Если договор будет прекращен до истечения десяти лет, необходимо будет выплатить компенсацию пропорционально неотработанному периоду.

Что касается второго варианта, когда специалистам будет компенсироваться 70% стоимости месячного ипотечного платежа, им предлагается дать возможность досрочно погасить ипотечный кредит после пяти лет осуществления трудовой деятельности в соответствующем учреждении с использованием средств выплаты пропорционально неотработанному времени. При этом обязательство по отработке в учреждении оставшегося до десяти лет сохраняется.

«Сегодня у нас достаточно высокий дефицит кадров – это 71 врач-педиатр и ещё 46 таких участковых специалистов, 138 фельдшеров скорой медицинской помощи, 93 социальных работника и 195 педагогов. Чтобы исправить ситуацию, мы предлагаем новую меру, которая не будет влиять на различные кадровые программы, которые уже реализуются в регионе», – сказал Илья Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU