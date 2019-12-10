Дмитрий Медведев: АВТОТОР многое делает для повышения конкурентоспособности российской автомобильной промышленности

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-10T17:30:30+03:00

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Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев направил поздравление коллективу АВТОТОР по случаю 25-летия калининградского завода. Глава кабинета министров подчеркнул, что сейчас АВТОТОР является одним из крупнейших российских автомобилестроительных холдингов, первым в стране начавший производить автомобили иностранных марок. В настоящее время АВТОТОР производит одновременно свыше 40 моделей известных мировых брендов, и как отметил премьер-министр, демонстрируя высокие темпы роста производственных показателей.

Дмитрий Медведев дал высокую оценку достижениям трудового коллектива по реализации масштабных амбициозных задач. Как подчеркнул председатель российского правительства, в рамках Специального инвестиционного контракта АВТОТОР ведет строительство нового завода, который повысит уровень локализации, углубит технологию производства по полному циклу, нарастит объемы выпуска высококачественных автомобилей, обеспечит создание высококвалифицированных рабочих мест, а также будет способствовать освоению передовых профессиональных компетенций.

ИСТОЧНИК KP.RU