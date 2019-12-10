Пьяная калининградка жестоко избила до смерти знакомого
В Немане будут судить местную жительницу за жестокое убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
По версии следствия в апреле этого года в квартире на ул. Победы в Немане пьяная горожанка несколькими ударами в голову свалила с ног своего молодого знакомого. После этого она стала прыгать на его груди и животе, а затем взяла нож и как минимум пять раз ударила его в шею.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия от острой кровопотери.
Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
ИСТОЧНИК KP.RU