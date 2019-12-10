2019-12-10T18:07:47+03:00
Общество

В Калининграде сотрудники Росгвардии скрывали доходы от продажи машин

Правоохранители «химичили с договорами купли-продажи, занижая стоимость автомобилей
Виктор Сергеев
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В Калининграде сотрудники управления Росгвардии попались на многочисленных нарушениях антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Калининградские росгвардейцы скрывали доходы от продажи машин в размере от 70 тысяч рублей до 1 млн рублей. Более того, правоохранители «химичили с договорами купли-продажи, занижая стоимость машин.

«Также выявлены факты сокрытия сотрудниками доходов от букмекерских компаний, доходов супругов в размере более 1 400 000 рублей, не указания сведений о наличии в собственности объектов недвижимости, автомобилей, а также действующих банковских счетов», - отметили в пресс-служба прокуратуры.

Также отличился и некий сотрудник вневедомственной охраны, который в 2018 году купил дорогостоящий автомобиль Toyota Land Cruiser 2015 г.в. При этом, совокупный доход его семьи за три года, предшествующих году совершения сделки, составил менее стоимости автомобиля.

В прокуратуре заявили, что всем нарушениям приняты соответствующие меры реагирования, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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