В Калининграде сотрудники Росгвардии скрывали доходы от продажи машин
В Калининграде сотрудники управления Росгвардии попались на многочисленных нарушениях антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Калининградские росгвардейцы скрывали доходы от продажи машин в размере от 70 тысяч рублей до 1 млн рублей. Более того, правоохранители «химичили с договорами купли-продажи, занижая стоимость машин.
«Также выявлены факты сокрытия сотрудниками доходов от букмекерских компаний, доходов супругов в размере более 1 400 000 рублей, не указания сведений о наличии в собственности объектов недвижимости, автомобилей, а также действующих банковских счетов», - отметили в пресс-служба прокуратуры.
Также отличился и некий сотрудник вневедомственной охраны, который в 2018 году купил дорогостоящий автомобиль Toyota Land Cruiser 2015 г.в. При этом, совокупный доход его семьи за три года, предшествующих году совершения сделки, составил менее стоимости автомобиля.
В прокуратуре заявили, что всем нарушениям приняты соответствующие меры реагирования, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU