Гусевский политехнический техникум выиграл грант на 14 млн на новые мастерские

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-10T18:28:15+03:00

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Гусевский политехнический техникум стал победителем всероссийского отбора, в рамках национального проекта «Образование». Учреждение получит грант в размере 14 млн рублей, на которые будет создано пять специализированных мастерских, оснащенных современным оборудованием, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

«Победы региональных учреждений в различных конкурсных отборах позволяют нам в ускоренном режиме обновлять не только материально-техническую базу, но и в целом образовательные программы, чтобы обучать студентов по самым современным специальностям, востребованным на рынке труда», – отметила министр образования Светлана Трусенева.

До конца 2020 года в Гусевском техникуме откроются образовательные пространства по следующим направлениям: цифровой модельер, кондитерское дело, поварское дело, хлебопечение, 3D-моделирование для компьютерных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU