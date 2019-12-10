2019-12-10T18:48:16+03:00
Происшествия

На Литовском валу в Калининграде сбили велосипедиста, на ул. Горького – пешехода на «зебре»

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Утром во вторник, 10 декабря, на улице Литовский вал в Калининграде сбили велосипедиста. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 9:20. Водитель «Шкоды» при выезде на кольцо кругового движения сбил велосипедиста, который двигался в сторону ул. А. Невского.

В результате столкновения 55-летний велосипедист получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Днем на улице Горького в Калининграде водитель «Ниссана» сбила пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по «зебре». В результате наезда 34-летняя женщина получила травмы и доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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