На Литовском валу в Калининграде сбили велосипедиста, на ул. Горького – пешехода на «зебре»
Утром во вторник, 10 декабря, на улице Литовский вал в Калининграде сбили велосипедиста. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 9:20. Водитель «Шкоды» при выезде на кольцо кругового движения сбил велосипедиста, который двигался в сторону ул. А. Невского.
В результате столкновения 55-летний велосипедист получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Днем на улице Горького в Калининграде водитель «Ниссана» сбила пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по «зебре». В результате наезда 34-летняя женщина получила травмы и доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU