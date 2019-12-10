Компенсацию процентов по ипотеке в Калининградской области получают 243 семьи

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-10T19:10:32+03:00

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За 11 месяцев 2019 года в Калининградской области 243 семьи получили компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Николай Телевяк.

Эту меру поддержки могут получить семьи, в которых в 2018-2019 годах родились первые и последующие дети и которые взяли ипотеку. В бюджете на этот год на компенсацию процентов предусмотрено 18 млн рублей.

Как ранее писала «Комсомолка», компенсация составит 100 % до достижения ребенком одного года, 75 % – до двух лет и 50 % – до достижения ребенком трех лет.

Также в этом году в рамках госпрограммы Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» около 140 молодых семей улучшили свои жилищные условия, а 51 специалист образования и здравоохранения смог получить средства на первый ипотечный взнос.

ИСТОЧНИК KP.RU