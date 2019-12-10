2019-12-10T19:25:41+03:00
Общество

Житель Зеленоградска сдал на металлолом украденные канализационные люки

Виктор Сергеев
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В Зеленоградске полицейские раскрыли кражу канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Семь металлических люков пропали с территории энергетической компании. Ущерб составил 56 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 35-летинй местный житель. Ночью он проник на неохраняемую территорию, откуда похитил канализационные люки.

«Краденое имущество мужчина сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги пропил», - сообщили в пресс-службе полиции, добавив, что за кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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