На ул. Невского в Калининграде в ДТП пострадала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-11T10:26:30+03:00

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Во вторник вечером на улице А. Невского в Калининграде в ДТП пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 17:30. Водитель микроавтобуса «Фольксваген» при выезде с придомовой территории решил не уступать дорогу проезжающему «Мерседесу».

В результате ДТП 11- летняя пассажирка «Мерседеса» получила травмы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU