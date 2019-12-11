На ул. Невского в Калининграде в ДТП пострадала 11-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник вечером на улице А. Невского в Калининграде в ДТП пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 17:30. Водитель микроавтобуса «Фольксваген» при выезде с придомовой территории решил не уступать дорогу проезжающему «Мерседесу».
В результате ДТП 11- летняя пассажирка «Мерседеса» получила травмы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU