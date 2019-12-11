Ров у башни «Врангель» приспособят под кинопоказы и концерты

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-11T10:46:14+03:00

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В 2020 году власти планируют начать разработку проектно-сметной документации. Задача – приспособить старинную башню «Врангель» и территорию вокруг нее в рамках развития янтарного кластера. Об этом заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

По его словам уже одобрена концепция развития. Ведущее место в башне «Врангель» займет Музей янтаря, который является членом янтарного кластера.

- Откроется Музей палеонтологии. Ведь у Музея янтаря самая большая коллекция янтаря с инклюзами. В башне они будут выставляться, - сказал Гарри Гольдман.

Он отметил, что на территории башни в рамках развития янтарного кластера появятся пространства для коворкинга, интерактивы и «все что связано с дизайном», в том числе фешн-индустрией, в которой используется янтарь.

Из любопытного – решение «оживить» ров у башенных стен.

Гольдман: Мы гордимся каждым нашим проектом, который был реализован в рамках национального 00:00 00:00

- В сухом рву – амфитеатр, где можно будет проводить мероприятия. Рассчитываем, что там можно организовывать не только концерты и кинопоказы. Подтянем наконец-то фешн-индустрию для масс, - сказал Гарри Гольдман. – Сразу представляем: улица Баранова, красная дорожка, где все идут и все в этот ров заходят. Концептуально все будет очень красиво.

- В 2021 году начнутся работы по приспособлению объекта под задачи янтарного кластера. Главное, чтобы 100 процентов янтаря, добываемого в Калининградской области, у нас же обрабатывали, - заключил Гольдман.

ИСТОЧНИК KP.RU