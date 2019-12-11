В Калининграде задержали группу офисных взломщиков

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-11T10:40:54+03:00

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР задержали группу офисных взломщиков. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Троих мужчин задержали по горячим следам, после того как они вскрыли помещение фирмы на улице Осенней и пытались скрыться на автомобиле. Пока один из злоумышленников ждал подельников за рулем, двое других при помощи кувалды и фомки взломали вход в помещение и вынесли оттуда сейф с деньгами и документами, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Оперативники изъяли из салона средства орудия взлома, а также похищенные вещи. Кроме того, полицейские обнаружили сейф, которые подозреваемые успели вскрыть и выбросить в канаву.

В отношении 36-ти и 37-летнего задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». 32-летний водитель пока имеет статус свидетеля по уголовному делу.

«Отличительной чертой совершения ими преступлений была быстрота, чему способствовала тщательная подготовка: злоумышленники проводили разведку, планировали пути отхода, оттачивали навыки взлома и хищения имущества. Благодаря чему подозреваемые успевали скрываться с похищенным до приезда на место сотрудников частных охранных структур», - отметила представитель УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU