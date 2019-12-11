"Для поднятия настроения личного состава": двое полицейских из Светлогорска заставили коллег вырезать снежинки к Новому году
Двое полицейских из ОВД по Светлогорску решили подшутить на коллегами из соседнего Пионерского и отправили им приказ, в котором всем сотрудникам отдела предписывается вплотную заняться украшением помещений к Новому году - "для поднятия настроения личного состава". А конкретно - нужно бросить все дела, взять в руки ножницы и приступить к изготовлению бумажных снежинок на окна. Причем делать все надо по науке - на две снежинки должен быть потрачен один лист бумаги формата А4.
"Отчет о результатах проделанной работы требую предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019", - завершается текст приказа, после чего стоит размашистая подпись заместителя начальника управления внутренних дел Андрея Сицкого.
Фотографию с текстом приказа выложили в соцсетях, которые ее с удовольствием подхватили. Разошлось на всю страну!
"Шутников" быстро вычислили, хотя, как пишут СМИ, некоторые полицейские в Пионерском все-таки приступили к выполнению приказа и даже частично его выполнили.
Сержантам объявили о неполном служебном соответствии и заставили самих при начальнике вырезать снежинки.
- Давайте, давайте, хоть меня научите, как это делать, - сказал шутникам полковник Сицкий. - И давайте побольше, для всех отделов полиции в России - для Красноярска, для Воронежа, для Адыгеи, для всех, откуда мне звонили.
Полицейские из Светлогорска вырезают снежинки.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU