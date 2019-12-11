"Для поднятия настроения личного состава": двое полицейских из Светлогорска заставили коллег вырезать снежинки к Новому году

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-11T11:24:39+03:00

За праздничную шутку сержанты поплатились - им приказали делать снежинки для всех отделений полиции в России [видео]

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Двое полицейских из ОВД по Светлогорску решили подшутить на коллегами из соседнего Пионерского и отправили им приказ, в котором всем сотрудникам отдела предписывается вплотную заняться украшением помещений к Новому году - "для поднятия настроения личного состава". А конкретно - нужно бросить все дела, взять в руки ножницы и приступить к изготовлению бумажных снежинок на окна. Причем делать все надо по науке - на две снежинки должен быть потрачен один лист бумаги формата А4.

"Отчет о результатах проделанной работы требую предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019", - завершается текст приказа, после чего стоит размашистая подпись заместителя начальника управления внутренних дел Андрея Сицкого.

Фотографию с текстом приказа выложили в соцсетях, которые ее с удовольствием подхватили. Разошлось на всю страну!

"Шутников" быстро вычислили, хотя, как пишут СМИ, некоторые полицейские в Пионерском все-таки приступили к выполнению приказа и даже частично его выполнили.

Сержантам объявили о неполном служебном соответствии и заставили самих при начальнике вырезать снежинки.

- Давайте, давайте, хоть меня научите, как это делать, - сказал шутникам полковник Сицкий. - И давайте побольше, для всех отделов полиции в России - для Красноярска, для Воронежа, для Адыгеи, для всех, откуда мне звонили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/749033" frameborder="0"></iframe> Полицейские из Светлогорска вырезают снежинки.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU