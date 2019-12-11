2019-12-11T11:18:40+03:00
Общество

В Калининградской области повысят размер минимальной зарплаты

С 1 января 2020 года он составит 13 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области со следующего года повышается минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2020 года он составит 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о повышении минимальной зарплаты принято на заседании трехсторонней комиссии, в которую входят представители правительства, профсоюзов и работодателей.

«Работодатель должен понимать, что он сильно рискует, если его работники получают зарплату ниже МРОТ, трудовая инспекция может оштрафовать его. Административный штраф на должностных лиц составляет от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб., на индивидуальных предпринимателей 1000-1500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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