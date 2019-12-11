2019-12-11T11:34:58+03:00
Общество

Беременные калининградки пожаловались на строителей, работающих на крыше без страховки

Женщины беспокоятся за жизнь и здоровье кровельщиков
Александр КАТЕРУША
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..Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде рабочие перекрывают крышу родильного отделения роддома №1 на улице Клинической, не используя страховку. Об этом «Комсомолке» рассказали калининградки, которые лежат в роддоме на сохранении и следят за ремонтом из окон палат.

- Перекрывают так, что у пациентов сводит зубы от страха. Каждый день наблюдаем, как они ходят по крыше в любую погоду без какой-либо страховки, бесстрашно подходя к краю, работают с пилой, - рассказали женщины и признались, что они, находясь в положении, особенно переживают за мужчин на крыше.

Девушки сообщили, что обращались и к медицинскому персоналу, и к заведующему отделением. Но те оказались бессильны и заявили, что повлиять на рабочих не могут.

- Девочки, лежащие на сохранении, продолжают переживать каждый день, - заключили в роддоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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