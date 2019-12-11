В Польше около границы задержали пьяного калининградца на велосипеде
Мужчина рассказал, что по дороге домой выпил бутылку алкоголя емкостью 0,7 литра
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В Кентшинском повяте польские пограничники задержали пьяного калининградца на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел 9 декабря. Сотрудники пограничного поста в Гжехотках обратили внимание на странного велосипедиста, который с трудом удерживал равновесие.
При обследовании на алкотестере у 48-летнего калининградца было выявлено более 2,3 промилле. Мужчина рассказал, что по дороге домой выпил бутылку алкоголя емкостью 0,7 литра. Задержанного доставили в КПП в Бартошицах.
ИСТОЧНИК KP.RU