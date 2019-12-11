2019-12-11T11:43:00+03:00
Общество

В Польше около границы задержали пьяного калининградца на велосипеде

Мужчина рассказал, что по дороге домой выпил бутылку алкоголя емкостью 0,7 литра
Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В Кентшинском повяте польские пограничники задержали пьяного калининградца на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел 9 декабря. Сотрудники пограничного поста в Гжехотках обратили внимание на странного велосипедиста, который с трудом удерживал равновесие.

При обследовании на алкотестере у 48-летнего калининградца было выявлено более 2,3 промилле. Мужчина рассказал, что по дороге домой выпил бутылку алкоголя емкостью 0,7 литра. Задержанного доставили в КПП в Бартошицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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