В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-11T11:52:31+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов от электричества отключат дома на ул. Ген. Галицкого 28-30, 36а, 36б, 40, 40а, пр-т Гвардейский (парк «Победы»), ул. Ботаническая 8-10, Московский пр-т 2б.

До 14 часов света не будет на ул. Тенистая аллея 3, 8-14, 11, 20-22.

С 13.30 до 18.00 электричество снова отключат в домах по ул. Ген. Галицкого 28-30, 36а, 36б, 40, 40а, пр-т Гвардейский (парк «Победы»), ул. Ботаническая 8-10,Московский пр-т 2б.

До 12 часов не будет воды на ул. 9 Апреля 9, до 15 часов - на ул. Суворова 50-52, 54, ул. Транспортная 1а.

До 14 часов перекроют воду в дома по ул. Спортивная1, 1а, 1б, 1в, 2-6, 10-14, 20-22, пер. Спортивный 2-16.

ИСТОЧНИК KP.RU