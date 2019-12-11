В Правдинске задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-11T12:07:38+03:00

78-летний пенсионер заявил, что покинул место ДТП, потому что «испугался ответственности»

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Сотрудники ГИБДД установили водителя, сбившего пешехода в Правдинске. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

46-летнего мужчину сбили на улице 28-й Армии, водитель с места ДТП скрылся. В ходе оперативно- розыскных мероприятий, инспекторы ГИБДД установили автомобиль и задержали водителя – 78-летнего жителя Правдинского района.

Пенсионер заявил, что покинул место ДТП, потому что «испугался ответственности». Ему теперь грозит лишение прав на срок до полутора лет и 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU