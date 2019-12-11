На Московском проспекте до 18 часов отключены два светофора

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-11T12:27:12+03:00

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В среду на Московском проспекте в Калининграде в течение дня не будут работать два светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13:30 до 18 часов не будет работать светофор на перекрестке Московский проспект – Гвардейский проспект.

Также до 18 часов отключен светофор около университета МВД – на этом участке водителям следует проявлять особую осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU