На Московском проспекте до 18 часов отключены два светофора
.Фото: Александр Подгорчук
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В среду на Московском проспекте в Калининграде в течение дня не будут работать два светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 13:30 до 18 часов не будет работать светофор на перекрестке Московский проспект – Гвардейский проспект.
Также до 18 часов отключен светофор около университета МВД – на этом участке водителям следует проявлять особую осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU