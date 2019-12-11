2019-12-11T12:38:02+03:00
Общество

Гарри Гольдман – о звуковой рекламе на улице Баранова: Это неправильно

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман был гостем в студии радио «Комсомольская правда» в среду 11 декабря.

Екатерина, слушательница передачи «Говорит Калининград» в эфире задала вопрос: «Как повлиять на владельцев рынка, чтобы убрать динамки, вещающие на улице Баранова свою аудиорекламу? А то сделали прогулочную зону, а там «селедочка и колготочки» и прочее орет». Слушательница сослалась на закон о рекламе.

- Согласен, что это неправильно. У нас есть в федеральном законе ограничения по аудиорекламе на улице. Думаю, что нужно написать обращение в муниципалитет и этот вопрос должен быть решен, – сказал зампредседателя правительства региона.

При этом Гарри Гольдман отметил, что полностью доделать территорию улицы Баранова еще предстоит.

Гольдман: Мы гордимся каждым нашим проектом, который был реализован в рамках национального

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- Есть один участок, который не был сделан. Это угол улиц Патизанская и Баранова. У нас сегодня не хватает финансирования для того, чтобы выкупить все объекты и привести территорию в порядок. У нас там планировалась площадка и фонтан. Но сегодня есть более животрепещущие проекты, которые требуют дополнительное финансирование, - сказал Гарри Гольдман и отметил, что территория в будущем обязательно будет доделана, а мелкие недоработки – под постоянным контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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